De A50 van Arnhem naar Oss is dinsdagochtend vroeg dichtgegaan bij Heteren wegens een brand in een veewagen met koeien, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Inmiddels is één rijstrook beschikbaar voor verkeer.

De runderen konden op tijd uit de truck worden gehaald en kwamen op de rijbaan te staan. Het is wachten op een nieuwe trailer waarop de dieren kunnen worden overgeladen.

Hoelang het oponthoud gaat duren, is onduidelijk. Verkeer kan voorlopig beter omrijden via Arnhem, over de A12, A325 en A15.