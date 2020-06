Kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben een gezamenlijk vermogen van zeker 1 miljard euro, schrijft Trouw dinsdag. Dat zou blijken uit berekeningen van een speciale commissie, die ervoor pleit dat het geld wordt ingezet voor vernieuwing binnen de kerk.

Hoewel de PKN de grootste kerkgemeenschap van het land is, krimpt de kerk gestaag. Enkele kerkelijke gemeenten komen daardoor in financiële problemen, maar uit berekeningen van de door de PKN ingestelde Commissie Werkzaam Vermogen blijkt dat de kerken samen een groot vermogen hebben. Dat bestaat vaak uit oud geld, legaten en erfenissen.

Dat vermogen moet beter verdeeld worden, zegt de commissie in Trouw. "De kerk of diaconie is geen beleggingsfonds waar het gaat om financieel rendement."

Rijkere gemeenten moeten volgens de commissie armere gemeenten helpen. Zo kan er een soort 'marktplaats' worden opgericht, waar kerkelijke gemeenten die financiering voor plannen zoeken dit kenbaar kunnen maken, evenals kerken die vermogen beschikbaar willen stellen. Het geld zou daarnaast gestoken moeten worden in projecten waarmee de samenleving gediend wordt, aldus de commissie.

Volgens Trouw heeft het dagelijks bestuur van de PKN al kenbaar gemaakt het eens te zijn met de bevindingen van de commissie. Het landelijke bestuur van de kerkgemeenschap gaat volgende week over het rapport praten.