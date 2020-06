Femke Halsema is voornemens een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de gemeente en de politie tijdens de demonstratie op de Dam in te stellen, zo laat de Amsterdamse burgemeester maandagavond weten in een brief aan de gemeenteraad.

De burgemeester constateerde al eerder dat de informatiepositie niet goed was. De driehoek (burgemeester, politie en justitie) beschikte volgens Halsema niet over realistische aantallen. "Dat moet in de toekomst beter."

Hoewel op 1 juni werd uitgegaan van een Black Lives Matter-protest met 250 tot maximaal 300 deelnemers, liep het uiteindelijke aantal demonstranten op tot vele duizenden. De schattingen daarover lopen uiteen: van vijfduizend tot tienduizend of zelfs veertienduizend op het hoogtepunt van de demonstratie.

Nader onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over het precieze aantal deelnemers, schrijft Halsema.

De burgemeester benadrukte maandagavond wederom dat het aantal deelnemers aan de demonstratie veel te klein is ingeschat. "Had de driehoek een realistische inschatting gehad, dan was er een alternatief plan gemaakt, bijvoorbeeld door een andere locatie aan te wijzen."

64 Drukte door protest op de Dam in Amsterdam

Protest werd niet eerder beëindigd uit angst voor ongeregeldheden

Het werd al snel druk bij de demonstratie op de Dam, die tussen 17.00 uur en 18.30 uur plaats zou vinden. Toch besloot de driehoek niet om de betoging voortijdig te beëindigen.

Toen er even voor 18.00 uur meer dan vijfduizend deelnemers op het plein waren, heeft Halsema wel contact met de politiechef gehad over beëindiging van het protest. Die adviseerde echter de demonstratie niet te ontbinden.

"In combinatie met het sentiment, mogelijke risico's van politie-ingrijpen (escalatie en geweld tegen de politie) en de resterende duur van de demonstratie heeft de driehoek besloten niet af te wijken van de lijn van optreden", schrijft Halsema.

Door de massale opkomst was het voor demonstranten onmogelijk om voldoende afstand te houden en zo de anderhalvemeterrichtlijn van het RIVM op te volgen. Toch besloot Halsema niet in te grijpen, omdat het recht op demonstreren volgens de burgemeester in de grondwet is vastgelegd. Ze ontving veel kritiek op dit besluit.

