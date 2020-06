Een bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft een maandag een boek teruggekregen dat eigenlijk 39 jaar, 13 weken en vijf dagen geleden al ingeleverd had moeten worden.

Het exemplaar van Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers werd door een man teruggebracht naar Bibliotheek Gelderland Zuid in Groesbeek. De man had het boek naar eigen zeggen gevonden toen hij zijn zolder aan het opruimen was.

"Ik dacht dat het een grapje was, maar het bleek echt een boek van ons te zijn. Het kaartje toonde dat aan, en daar stond de datum van 5 maart 1981 op, met de hand geschreven", aldus front office medewerker Antonin van Bergen tegen NU.nl.

Nadat bleek dat het boek bijna veertig jaar te laat teruggebracht was, rekende de directeur van de bibliotheek uit dat de totale boete neer zou komen op 1.530 euro en 75 cent als er geen maximumboete van 5 euro gehanteerd zou worden.

Omdat het boek niet in het digitale systeem stond, kon er überhaupt geen boete worden uitgegeven. "Dit boek is uitgeleend voordat we een digitaal systeem kregen", zegt Van Bergen.

Het terugbrengen van het boek is des te opvallender, omdat de vestiging sinds 1981 drie keer is verhuisd en ook nog is gefuseerd met de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. "Hij heeft echt moeite gedaan om achter het juiste adres te komen en het boek terug te brengen. Het adres op het kaartje is al zo’n 35 jaar niet meer juist."

Bibliotheek wil in contact komen met man die boek terugbracht

De bibliotheek zou graag in contact komen met de man die het boek terugbracht, om het hele verhaal te horen. De man vertrok direct na het terugbrengen weer.

Waarom het zo lang duurde voordat het boek weer teruggebracht kon worden, is daarom niet bekend. "Misschien kon hij er moeilijk doorheen komen", lacht Van Bergen.

Ze vermoedt echter dat het boek in 1981 is geleend door een van zijn ouders. "Hij zag eruit als begin vijftig. Ik denk niet dat hij in 1981 op een leeftijd was dat hij Jan Wolkers zou lezen."