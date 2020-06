De antiracismedemonstratie in Middelburg is maandag rustig verlopen. Wel kwamen er meer mensen dan verwacht af op het protest, waardoor er niet voor iedereen plaats was.

De demonstratie in de Zeeuwse hoofdstad vond vanaf 17.00 uur plaats op het Abdijplein. Van tevoren had de gemeente toestemming gegeven voor maximaal vijfhonderd aanwezigen.

Dat maximum was al snel bereikt, waarna de organisatie mensen die later aankwamen vroeg om afstand te houden. Veel demonstranten bleven daarom op de straten rondom het plein staan, zodat de 1,5 meter gewaarborgd kon worden.

Uiteindelijk konden volgens de organisatie ongeveer achthonderd mensen een zitplek vinden op het plein, zonder dat de anderhalvemetermaatregel in het geding kwam. Ongeveer tweehonderd mensen bleven buiten de poort wachten. Via een online videoverbinding woonden nog eens vijfhonderd demonstranten het protest bij. Het protest eindigde om 18.00 uur.

Net als eerdere vergelijkbare demonstraties in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Zwolle, werd er in Middelburg geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld en steun betuigd aan de Black Lives Matter-beweging.