Terrorismeverdachte Hardi N. heeft in Nederlandse jeugdinstellingen met kwetsbare jongeren gewerkt, schrijft RTL Nieuws maandag op basis van bronnen. N. zou identiteitsfraude hebben gepleegd en daarmee zijn strafblad, en het gegeven dat hij niet over de juiste diploma's beschikt, hebben verborgen.

RTL Nieuws beroept zich onder meer op medewerkers van jeugdinstellingen, die vertellen dat N. jongeren probeerde te bekeren tot de islam.

De terrorismeverdachte zou in de zomer van 2018 actief zijn geweest bij ten minste drie jeugdzorginstellingen, die kinderen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of psychische stoornis begeleiden. Het zou gaan om instellingen Aveleijn in Glanerbrug, Ambiq in Hoogeveen en De Kroon Zorg in Doornenburg.

Laatstgenoemde instantie laat in reactie aan RTL Nieuws weten dat N. nooit alleen is geweest met de zeven kinderen die er destijds waren. Hij werd volgens de instelling na vijftien dagen weggestuurd omdat hij zijn geloofsovertuiging probeerde op te dringen. Bij Ambiq zou N. ook geprobeerd hebben om een groepsleider te bekeren.

De terrorismeverdachte kwam binnen bij de instellingen doordat hij gegevens van een kennis gebruikte, die wel de benodigde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) had. De politie heeft de jeugdzorginstellingen daar maanden later over geïnformeerd, schrijft RTL Nieuws.

Het Openbaar Ministerie (OM) gist naar het motief van N. om in de jeugdzorg aan de slag te gaan. De politie houdt er rekening mee dat hij zijn familie "in een goede financiële situatie wilde achterlaten", citeert de nieuwssite uit een proces-verbaal.

N. wordt verdacht van voorbereiden van aanslag

De Arnhemmer N. wordt samen met zes anderen verdacht van het plannen van een grootschalige aanslag. Onder meer de Gay Pride zou in het vizier van de groep zijn geweest. De inhoudelijke behandeling van die zaak begint woensdag.

Eerder was N. al veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het willen uitreizen naar Syrië, waar hij wilde meedoen aan de gewapende strijd.