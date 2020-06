Bij protesten in Maastricht en Zwolle hebben zondag honderden mensen gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Beide demonstraties verliepen vreedzaam en mensen konden eenvoudig afstand van elkaar houden.

Daarmee sloten Maastricht en Zwolle zich aan bij de Nederlandse steden die eerder demonstraties organiseerden. Eerder werden er in onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en gisteren in Tilburg en Eindhoven vergelijkbare protesten gehouden.

In Maastricht kwamen volgens de veiligheidsregio tussen de duizend en veertienhonderd mensen bijeen in stadspark De Griend. De gemeente had toestemming gegeven voor maximaal tweeduizend aanwezigen.

Via een zogenoemde sit-in, waarbij alle aanwezigen zitten, werd steun betuigd aan de Black Lives Matter-protesten. De organisatie had van tevoren markeringen op het gras aangebracht, zodat alle aanwezigen zich aan de anderhalvemetermaatregel konden houden.

Gemeente Zwolle nam extra maatregelen

In Zwolle vond de demonstratie plaats in het Wezenlandenpark. De gemeente Zwolle had een maximum van 2.400 mensen afgesproken. Het aantal aanwezigen werd uiteindelijk geschat op ongeveer duizend, waardoor het in acht nemen van de 1,5 meter afstand niet in gevaar kwam.

De gemeente had tevens extra veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat er berichten waren binnengekomen dat leden van de harde kern van PEC Zwolle de bijeenkomst wilden verstoren. Die werden echter tegengehouden voordat ze bij het park konden komen.

Burgemeester van Zwolle Peter Snijders sprak van tevoren zijn hoop uit voor een "liefdevolle betoging".

Ook in Zwolle was er genoeg ruimte voor de demonstranten om 1,5 meter afstand te houden. (Foto: News United)