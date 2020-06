Nederlandse touringcarbedrijven gaan per direct dertig mensen per bus vervoeren, hoewel dit indruist tegen de coronarichtlijnen, bevestigt een woordvoerder van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zondag na berichtgeving van Hart van Nederland.

De branche wil de regels naleven die binnen het openbaar vervoer en in vliegtuigen gelden, verklaart de woordvoerder.

Passagiers moeten wel van tevoren een gezondheidsverklaring invullen en tijdens de reis een mondkapje dragen. Ook moeten ze waar mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen houden.

Volgens de coronarichtlijnen mogen touringcarbedrijven maximaal dertien passagiers per bus vervoeren.

Volgens de woordvoerder lapt de branche de regels niet zomaar aan zijn laars. "De politie verbiedt het vanwege de noodverordening, omdat passagiers zich aan de 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Wij nemen echter zelfs meer maatregelen dan het openbaar vervoer en daar kan het ook. Wij denken dat het zo kan."

Hoeveel touringcarbedrijven dertig passagiers per bus gaan vervoeren, is niet duidelijk. "Alle touringcars die bij KNV zijn aangesloten, mogen hier zelf een beslissing over nemen", aldus de woordvoerder.

Ook is onduidelijk of eventuele boetes door het bedrijf of de passagiers betaald moeten worden. "Dat zal uit de praktijk moeten blijken, maar wij denken niet dat het zo'n vaart zal lopen. In het ov worden ook niet veel boetes uitgeschreven."

