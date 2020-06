Op de Korvelseweg in Tilburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden, meldt de politie. Het is de derde schietpartij in de stad in enkele dagen tijd. De politie sluit niet uit dat de schietpartijen met elkaar te maken hebben.

Rond 3.00 uur werden aan de Korvelseweg schoten gehoord. Een getuige zag vanachter een raam iemand weglopen en vervolgens in een kleine witte auto wegrijden. De politie vermoedt dat dit de vluchtauto was.

De politie heeft in het onderzoek naar het incident een kalasjnikov aangetroffen op de vluchtroute van de dader. In het pand werden kogelinslagen aangetroffen. Ook enkele geparkeerde auto's zijn vermoedelijk geraakt door kogels.

Het was de derde schietpartij in Tilburg in vier dagen tijd. Donderdag werd een auto beschoten op de Van Mierisstraat en vrijdag werd een man neergeschoten in het bijzijn van zijn tienjarige zoon.

Een rechercheteam onderzoekt de zaak. Een verband tussen de verschillende schietincidenten wordt niet uitgesloten.