In het Friese dorp Molenend is zaterdagavond een man overleden bij een steekincident. Een 38-jarige man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden. Het betreft een 27-jarige man uit dezelfde gemeente (Tietjerksteradeel).

Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. Volgens de Leeuwarder Courant speelde de steekpartij zich af bij een woning.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en de recherche is een onderzoek gestart. De burgemeester van Tietjerksteradeel noemt de steekpartij op Twitter "verschrikkelijk".