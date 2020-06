Een antiracismeprotest in Tilburg is zaterdagmiddag rustig verlopen. Er kwamen tegen de duizend mensen op af die zich goed aan de coronaregels hielden. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg gaf naderhand een compliment aan de organisatie.

Dat er meer mensen afkwamen op de demonstratie dan vooraf ingeschat, vond Weterings gezien de omstandigheden niet erg. Er waren naar schatting tussen de zevenhonderd en duizend mensen aanwezig, terwijl de gemeente toestemming had gegeven voor vijfhonderd.

"Gezien de manier waarop de organisatie steeds bijstuurde, paste dit binnen de marges van de scenario's waar we rekening mee hielden", aldus de burgemeester.

De demonstranten hadden massaal gehoor gegeven aan de organisatie om mondkapjes te dragen en de 1,5 meter afstand werd door de meeste mensen goed gewaarborgd. De organisatie had kruisjes op straat gekrijt op de plekken waar demonstranten mochten staan. Onder meer cabaretier Steven Brunswijk sprak de aanwezigen in Tilburg toe.

Om 17.00 uur is er een soortgelijke demonstratie op het Stadhuisplein in Eindhoven begonnen.

55 Flinke opkomst Black Lives Matter-protesten in Tilburg en Eindhoven

Al de hele week Black Lives Matters-protesten in Nederland

Het was het zoveelste protest in Nederland deze week om aandacht te vragen voor het racisme in de samenleving. Het oplaaien van de Black Lives Matter-beweging volgt op de dood van een zwarte Amerikaan in Minneapolis.

George Floyd werd aangehouden omdat hij mogelijk betaald had met een vals briefje van 20 dollar. Daarna ging een agent bijna negen minuten op zijn nek zitten tot de man stikte.

In de VS is het al ruim een week onrustig in tientallen steden. Ook verspreid over de rest van de wereld vinden al dagen grote protesten plaats die steun betuigen aan Black Lives Matter. Demonstranten roepen op het geïnstitutionaliseerde racisme in de samenleving een halt toe te roepen.

Mark Rutte erkent: 'Ik denk nu anders over Zwarte Piet'

Premier Mark Rutte erkende eerder deze week dat de Nederlandse samenleving ook racisme kent. Hijzelf heeft ook een kentering meegemaakt in het denken over Zwarte Piet, stelde hij. Eerder zag Rutte niet in dat veel Nederlanders van kleur Zwarte Piet als racistisch ervaren, maar inmiddels snapt hij "de pijn" die de figuur opwekt.

In Maastricht vindt zondag nieuwe demonstratie plaats

In Maastricht wordt zondag een Black Lives Matter-demonstratie georganiseerd. Het protest tegen racisme en politiegeweld begint om 14.00 uur in stadspark De Griend. De organisatie wilde de demonstratie eerst op het Vrijthof houden, maar daar is te weinig ruimte om onderling 1,5 meter afstand te houden bij een grote toeloop.



Net als eerder in Utrecht wordt er een sit-in georganiseerd, waarbij aanwezigen wordt gevraagd om op de grond te gaan zitten. De organisatie zal cirkels uittekenen waar mensen kunnen zitten, zodat de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd kan worden.