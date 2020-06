De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een groot drugslab aangetroffen in het Gelderse Herwijnen. Op deze plek werd vermoedelijk crystal meth geproduceerd.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed om 5.00 uur een inval, waarbij drie mannen werden aangehouden. Eén verdachte is Nederlands, de twee andere verdachten komen uit Mexico.

Het drugslab in de gemeente West Betuwe wordt momenteel verder ontmanteld. De politie kwam het lab aan de Bloklandweg op het spoor nadat er eerder informatie over was binnengekomen.

"Dit is het derde crystal meth-lab in een maand tijd in Oost-Nederland", meldt de politie Gelderland. Op 10 mei werd in Achter-Drempt een lab aangetroffen en op 25 mei volgde een vondst in Willemsoord.

Er worden in Nederland steeds vaker laboratoria voor het zeer verslavende crystal meth aangetroffen. Dit jaar zijn al negen labs ontmanteld. Dat zijn er evenveel als in heel 2019.