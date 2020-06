De politie heeft vrijdagavond een zwaargewonde man gevonden op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam, nadat daar schoten werden gehoord. Hulpdiensten probeerden de man te helpen, maar hij overleed ter plaatse.

De schoten werden rond 22.15 uur gehoord. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Ook de identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt.

Later troffen agenten een brandende auto aan op de Akkerwinde in Capelle. De politie onderzoekt of dat voertuig een verband heeft met de mogelijke schietpartij.