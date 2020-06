Een 58-jarige Rotterdammer is vrijdagavond doodgeschoten op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond aan en probeerden hem te helpen, maar de man overleed ter plekke.

Rond 22.15 uur werden meerdere schoten gehoord. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom.

Volgens getuigen zou het gaan om een man die met zijn hond aan het wandelen was en neergeschoten werd zonder dat er van tevoren iets geroepen werd, zo meldt het AD. Daarbij zouden zeker tien schoten zijn gelost. "Het was een ware kogelregen", aldus een van de getuigen.

Later troffen agenten een brandende auto aan op de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel. De politie onderzoekt of dat voertuig verband houdt met de mogelijke schietpartij.

Speciaal rechercheteam onderzoekt de zaak

Direct na het incident werd door een speciaal rechercheteam een onderzoek in de omgeving gestart. Er is met getuigen gesproken en zaterdag gaat het onderzoek verder.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie roept getuigen op om zich te melden.