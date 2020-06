De gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een op vrijdag verschenen rapport. Het instituut adviseert daarom dat het wettelijk toegestane geluidsniveau omlaag moet.

Volgens het RIVM hebben, ondanks het huidige Nederlandse geluidsbeleid, 970.000 Nederlanders hinder van wegverkeer, 260.000 vanwege vliegtuigen, 100.000 vanwege treinen en ruim 7.000 personen vanwege windmolens.

Uit een eerder verschenen rapport van de gezondheidsorganisatie WHO uit 2018 blijkt dat ernstigere gezondheidseffecten van omgevingsgeluid, zoals de meest voorkomende hart- en vaatziekten, al optreden bij lagere niveaus dan eerder werd gedacht.

Volgens de organisatie is er sterker bewijs dat het een negatieve invloed heeft op de conditie van ons hart en onze vaten, maar ook op de stofwisseling. Geluid afkomstig van windturbines, verkeersgeluiden en het geluid van concerten en evenementen zijn hier grotendeels debet aan.

"Mensen met hinder moeten in beeld worden gebracht"

Daarom heeft de WHO richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. In het nieuwe RIVM-onderzoek, wat naar aanleiding van het WHO-rapport werd gedaan, komt naar voren dat het Nederlandse beleid niet aan deze richtlijnen voldoet. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO.

"Mogelijkheden hiervoor zijn de wettelijke maximaal toegestane geluidniveaus te verlagen om het extra risico op coronaire hartziekten te verminderen", aldus het RIVM. "Ook kunnen mensen met ernstige hinder of slaapverstoring beter in beeld komen door een groter gebied rond geluidsbronnen in het beleid te betrekken. Hierbij worden dan de nieuwste inzichten over de relatie tussen gezondheid en de hoogte van geluidniveaus gebruikt."

De kans dat veel Nederlanders door omgevingsgeluid gezondheidsproblemen krijgen, is groot. Uit onderzoek van RTL Nieuws uit 2018 blijkt dat ruim een derde van de huizen op een lawaaierige plek staat, waar verkeer of windmolens meer dan 55 decibel aan geluid veroorzaken.