Het aankomende weekend wordt net als de afgelopen twee dagen fris. Er trekt van tijd tot tijd regen over het land. Vooral op zaterdag staat er een harde wind die overlast kan veroorzaken.

De eerste dag van het weekend doet herfstachtig aan, met maximumtemperaturen van tussen de 13 en 16 graden. De zuidwestelijke wind kan vooral boven land vrij krachtig zijn. Aan zee staat een krachtige tot harde wind en kunnen zich windstoten van zo'n 80 à 90 kilometer per uur voordoen. Boven land kunnen echter ook forse windvlagen voorkomen.

Zaterdag is het bewolkt en trekken er vanuit het westen regenbuien over het land. Mogelijk valt in het oosten en zuidoosten minder neerslag dan in de rest van het land. Zondag wordt ook een regenachtige dag, met zo nu en dan buien verspreid over het land.

Tot maandag laten sommige weermodellen 20 tot 40 millimeter regen zien, maar hiermee is niet meteen de droogte opgelost. Doordat er veel regenbuien voorkomen, kan de hoeveelheid neerslag per locatie sterk verschillen. Wel goed nieuws voor hooikoortspatiënten: door de neerslag zullen veel pollen uit de lucht worden gehaald.

De wind trekt zondag minder aan dan zaterdag en wordt matig tot krachtig. In de noordelijke helft van het land blijft het wel stevig waaien. Ook zondag wordt het niet warmer dan zo'n 15 à 16 graden, maar dan laat de zon zich wel af en toe eventjes zien.

