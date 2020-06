De advocaten van het kantoor Ficq & Partners, die enkele verdachten bijstaan in het Marengo-proces, vrezen voor de voortgang van de rechtszaak door de ontstane problemen rond kroongetuige Nabil B. Zij hebben een verzoek ingediend om op korte termijn een zitting in te plannen om hun zorgen te bespreken.

Het bericht volgt op de persconferentie van Peter R. de Vries en advocaat Peter Schouten (foto) donderdag, waarin zij bekendmaakten dat zij kroongetuige Nabil B. willen bijstaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de beoogde rol van De Vries als vertrouwenspersoon en woordvoerder van B. echter niet zitten. De kroongetuige liet onlangs in een verklaring weten dat hij niet langer antwoord zal geven op vragen als hij niet zelf de mensen mag kiezen die hem bijstaan.

Schouten liet donderdag weten dat hij woensdag nog uitgebreid met B. heeft gesproken en dat het standpunt van de kroongetuige niet is veranderd.

'Kroongetuige stelt onmogelijke eisen'

Juist om die reden maken de raadslieden van het advocatenkantoor Ficq & Partners zich zorgen over de voortgang van het proces. Daarnaast is er het belang van hun cliënten bij het kunnen horen van de kroongetuige.

B. heeft een veertigtal verklaringen afgelegd in het Marengo-proces waarin hij Ridouan T. aanwijst als leider van een criminele organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor het aansturen van liquidaties, pogingen daartoe dan wel voorbereidingen daarop.

"Aangezien de kroongetuige onmogelijk in te willigen eisen stelt en hij de rechtsbijstand van mr. Schouten heeft of kan hebben, dient verandering te worden gebracht in de ontstane situatie", aldus de verklaring van het advocatenkantoor.

Daarom is er bij de rechtbank van Amsterdam en het OM verzocht op zeer korte termijn een zitting te houden waarbij de kroongetuige aanwezig moet zijn, al dan niet in aanwezigheid van advocaat Schouten.