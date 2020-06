Aan de Dolomietenweide in Tilburg heeft vrijdagochtend een schietpartij plaatsgevonden waarbij één man gewond is geraakt. Het tienjarige zoontje van hem zag het gebeuren, meldt de politie op Twitter. Naar de schutter wordt nog gezocht.

Het zou gaan om een twintiger met een donkere huidskleur, die een zwarte jas en blauwe broek droeg. Na de schietpartij rende hij weg in de richting van zwembad Stappegoor.

De Dolomietenweide is afgezet voor onderzoek. Agenten roepen getuigen op zich te melden. De vader is afgevoerd naar het ziekenhuis en naar verluidt niet levensbedreigend gewond geraakt.

Donderdagavond vond er ook een schietpartij plaats in Tilburg. Inzittenden van een auto op de meer noordelijk gelegen Mierisstraat kwamen toentertijd met de schrik vrij toen zij onder vuur werden genomen.

Ook in die zaak is de politie nog op zoek naar de schutter(s). Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide incidenten.