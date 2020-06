Met name de aanwezigheid van grote hoeveelheden algenschuim kan worden gezien als een verklaring voor het surfongeluk waarbij vorige maand vijf surfers om het leven kwamen voor de kust van Scheveningen. Dat blijkt vrijdag uit het eerste onderzoek naar het ongeval, dat is gecoördineerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Waarschijnlijk ontstond het metershoge zeeschuim door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een voor de tijd van het jaar ongebruikelijk harde wind uit het noorden tot noordoosten.

Remkes: "Het OM kan met zekerheid zeggen dat er geen sprake is van mogelijk strafbaar handelen. De slachtoffers krijgen we hier niet mee terug, maar voor de families en vriendenkringen die zo'n groot verlies moeten lijden, is inzicht in de gebeurtenissen en de ongelukkige samenloop van omstandigheden van groot belang."

Onderzoek naar waarschuwingssysteem

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in vergelijkbare situaties beter te kunnen waarschuwen en informeren. Volgens het NIOZ is schuimvorming van deze omvang uniek, maar laat het ongeval in Scheveningen zien dat verder onderzoek wel nodig is. De gemeente Den Haag gaat met de betrokkenen deskundigen naar vervolgstappen kijken.

Volgens het rapport lijkt een waarschuwingssysteem voor schuimvorming technisch mogelijk. Hiervoor zou een combinatie van modellen, satellietbeelden en metingen moeten worden gebruikt. De ontwikkeling van zo'n waarschuwingssysteem vraagt echter tijd. Voorlopig zal de nadruk daarom liggen op de juiste voorlichting zodat gevaarlijke situaties beter herkend worden en watersporters zelf het risico kunnen inschatten.

Volgens waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, is het onderzoek naar het ongeval ongekend snel uitgevoerd. Ook heeft het KNMI snel in kaart gebracht wat de meteorologische omstandigheden op de dag en avond van het ongeval waren. "Uit de rapportages van de hulpdiensten blijkt opnieuw dat zij alles op alles hebben gezet die avond en de dagen erna", aldus Remkes.

Een groep van tien watersporters kwam op 11 mei voor de kust van Scheveningen in de problemen. Een deel van de groep wist zichzelf te redden, maar vijf mannen in de leeftijd van 22 tot 38 jaar verongelukten.

Twee slachtoffers werden al snel uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. Een dag later werden twee overleden watersporters in het water gevonden. Donderdag werd ook het lichaam van de vijfde surfer gevonden.