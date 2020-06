Vrijdag wordt een natte dag in Nederland. In de ochtend trekt vanuit het westen regen over het land. 's Middags kan het wat opklaren, maar er vallen tot in de avond geregeld buien.

Die buien gaan soms gepaard met onweer en hagel.

De wind is matig, aan zee vrij krachtig, en waait vanuit het zuidwesten en westen.

De middagtemperatuur komt niet boven de 13 graden uit.

