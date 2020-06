Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag herhaald niet te kunnen instemmen met het verzoek van kroongetuige Nabil B. om Peter R. de Vries als zijn vertrouwenspersoon aan te stellen. B. wil dat De Vries hem in het Marengo-proces van advies voorziet en dat advocaat Peter Schouten hem juridisch zal bijstaan.

De Vries en Schouten belegden donderdag een persconferentie, omdat hun namen al rondgingen onder journalisten en ze duidelijkheid wilden scheppen.

De misdaadjournalist liet weten dat hij drie maanden geleden door B. is benaderd met het verzoek om hem bij te staan. De Vries heeft daarna voorgesteld om Schouten aan te stellen als B.'s advocaat. De kroongetuige stemde ermee in.

De Vries zegt dat hij het verzoek van B. destijds heeft voorgelegd aan het OM en dat justitie hem liet weten er geen bezwaar tegen te hebben. Het OM had er volgens de misdaadjournalist ook geen problemen mee dat hij ongehinderd toegang tot B. zou krijgen en dat telefoongesprekken tussen de twee niet mochten worden afgeluisterd.

'OM dacht paard van Troje binnen te halen'

Vanaf eind april maakte justitie een "terugtrekkende beweging", legt De Vries donderdag uit. "Bepaalde mensen binnen het OM hadden de gedachte het paard van Troje binnen te halen. Een gedachte die ik wel kan begrijpen."

De Vries zegt nog altijd een journalist te zijn, maar liet op de persconferentie weten dat hij als vertrouwenspersoon zijn "gedrag zou aanpassen". In deze rol zou hij ook toegang tot het dossier in het Marengo-proces krijgen.

Uiteindelijk kreeg de misdaadjournalist op 7 mei te horen dat hij B. niet mag bijstaan, omdat hij geen advocaat is. "Rechtsbijstand in een strafzaak kan alleen gegeven worden door een advocaat en niemand anders", herhaalt het OM donderdag.

De Vries zegt meteen duidelijk te hebben gemaakt dat hij geen advocaat is en dat dit toen voor het OM geen probleem was. Daarnaast had hij gelijk laten weten af te treden als directeur van zijn advocatenkantoor om belangenverstrengeling te voorkomen.

Peter Schouten is nog steeds bereid B. bij te staan. (Foto: Pro Shots)

B. dreigde eerder te stoppen met verklaren

Schouten zegt hij nog steeds bereid is om B. juridisch bij te staan, maar dat dit formeel nog niet het geval is. De Vries is in naam wel de vertrouwenspersoon en woordvoerder van de kroongetuige.

B. zegt nog altijd door beide mannen bijgestaan te willen worden. In een eerdere verklaring zei hij geen vragen meer te willen beantwoorden als het OM zijn wensen niet inwilligt.

Het OM zei op de laatste zitting in het Marengo-proces te denken dat B. vanaf 26 juni weer gaat verklaren, maar Schouten zegt niet te begrijpen waar deze positiviteit van justitie vandaan komt.