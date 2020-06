Het donderdagochtend bij het strand van Scheveningen gevonden lichaam was van de 23-jarige surfer die halverwege mei om het leven kwam. Op die dag kwamen in totaal vijf watersporters om het leven in de zee bij de Zuid-Hollandse kustplaats.

De politie laat donderdagavond weten dat de familie van het slachtoffer in kennis is gesteld.

Twee wandelaars zagen het lichaam rond 10.40 uur tussen de rotsblokken bij het Noordelijk Havenhoofd en waarschuwden direct de politie. Hulpdiensten hebben het lichaam vervolgens geborgen.

De identiteit van de overleden persoon was niet direct bekend, maar de politie meldde wel dat het mogelijk om de vermiste surfer ging. Identificatie bevestigde dit vermoeden later op de dag.

Hulpdiensten zochten afgelopen weken veelvuldig naar vermiste surfer

De man uit Delft kwam op 11 mei voor de kust van Scheveningen in de problemen, samen met negen andere watersporters. Een deel van de groep wist zichzelf te redden, maar vijf mannen (22 tot 38 jaar) verongelukten. Twee slachtoffers werden al snel uit het water gehaald, maar de hulp mocht niet meer baten.

Een dag later werden twee overleden watersporters in het water gevonden. Het lichaam van de Delftenaar was toen ook gezien, maar dreef af voordat de hulpdiensten het konden bergen. Daarna werd meerdere malen tevergeefs naar de surfer gezocht.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de watersporters in de problemen konden komen en of er maatregelen nodig zijn. Mogelijk speelden ongunstige weersomstandigheden en zeeschuim een rol. Van de slachtoffers is bekend dat ze zeer ervaren watersporters waren.