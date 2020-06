De politie onderzoekt of een lichaam gevonden in Scheveningen van de vermiste 23-jarige surfer is. Bij het Noordelijk Havenhoofd is daar dinsdagochtend een stoffelijk overschot aangetroffen.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om het lichaam te bergen. "Identificatie moet uitwijzen of het daadwerkelijk om de vermiste surfer gaat", meldt de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam de melding dinsdag tussen 10.30 uur en 11.00 uur binnen.

Eind mei kwamen naast de 23-jarige man uit Delft vier andere surfers om het leven in de zee bij Scheveningen. De lichamen van dit viertal zijn inmiddels geborgen. Eén persoon overleefde het drama en is na een ziekenhuisopname weer thuis.