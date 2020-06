Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een man die onbevoegd medische handelingen zou hebben uitgevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Volgens het ziekenhuis zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat patiënten hieronder te lijden hebben gehad.

In een verklaring laat het ziekenhuis weten dat de man zich bij het ziekenhuis zou hebben gemeld als verpleegkundige tijdens de piekdrukte als gevolg van de coronacrisis.

De eisen om in de zorg te werken zijn als gevolg van deze crisis versoepeld en de man zei een passende opleiding te hebben afgerond. Het ziekenhuis zegt dat de man over voldoende kennis leek te beschikken, maar dat hij geen diploma's kon overhandigen.

Nadat vaste medewerkers hun twijfels uitspraken is de man ontslagen en is er aangifte gedaan.

Hartmonitor aangetroffen in garagebox

In de korte periode dat de 24-jarige man aan het werk was, zou hij patiënten hebben gecontroleerd en mogelijk ook medicatie hebben toegediend. Onderwerp van onderzoek is of dit kwalijke gevolgen heeft gehad voor patiënten.

Bij doorzoekingen in een garagebox van de man in Den Bosch en een woning in Bunnik zijn onder meer medicijnen, naalden, verschillende soorten uniformen en bedrijfskleding en een hartmonitor aangetroffen.

De politie onderzoekt hoe hij aan deze spullen kwam en wat hij ermee deed. De man verschijnt donderdag voor de raadkamer van de rechtbank die moet oordelen of de man langer vast blijft zitten.