De korpschef van de Amsterdamse politie, Fred Paauw, werd verrast door de snelle toename van het aantal demonstranten dat maandag op de Dam protesteerden tegen racistisch politiegeweld. De demonstratie was onverantwoord en er zijn fouten gemaakt, erkende Paauw woensdag in het televisieprogramma Op1.

Paauw erkent dat er een verkeerde inschatting is gemaakt over de hoeveelheid mensen die op de betoging af zouden komen, een fout die woensdag ook is gemaakt bij de afgebroken Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Door de grote hoeveelheid mensen kon er niet voldoende afstand worden gehouden en dat vormt een groot risico in coronatijden.

De organisatie van de betoging in Amsterdam zei zelf dat er zo'n 250 tot 300 mensen zouden komen. "Onze ervaring leert dat een gemiddelde organisator gemiddeld een te hoog aantal opgeeft dan te laag", aldus Paauw. "Bovendien hebben we onze eigen informanten en netwerken ingezet, net als een onderzoek op social media. Uit deze intelligence methode kwam de schatting dat het aantal maximaal kon oplopen tot 1.000. Daar hebben we de Dam ook voor afgekruist."

'Politie moest niet de lont in het kruitvat steken'

"Onze bezorgdheid lag eerder in het feit dat er een lichte ontvlambaarheid in deze demonstratie zat", zegt Paauw. "Als de politie zich niet goed zou gedragen had het uit de hand kunnen lopen. De politie moet zelf niet de lont in het kruitvat steken. Dat is geen reden om niet op te treden, maar de focus lag op de taak om de betoging goed te laten verlopen. Toen we die afslag eenmaal hebben genomen, konden we niet zoveel anders meer."

Dat het toch snel te druk werd, ondanks de normaal zo betrouwbare schatting, wijt de korpschef aan drie elementen die blij elkaar kwamen: "De demonstratie had een hoog sentiment dat het hele weekend werd aangewakkerd door beelden vanuit de Verenigde Staten, de intelligente lockdown was er net vanaf en het was tweede Pinksterdag met mooi weer. Het plein stroomde binnen een half uur vol."

Paauw gaat evalueren hoe de intelligence methode kan worden aangepast. Dat moet politiebreed gebeuren, want ook in Rotterdam ging het volgens hem daarom mis. "Blijkbaar missen we een gedeelte van de radar die normaal goed werkt. Bij onderwerpen die zo emotioneel zijn, met een spontane aanwas die zich niet van tevoren meldt."

Halsema zou met kennis van nu de demonstratie hebben verplaatst

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou de demonstratie op de Dam hebben verplaatst of over meerdere plekken hebben gespreid als ze had geweten dat er duizenden mensen op af zouden komen. Dat schrijft ze in een brief die dinsdagavond is verstuurd naar de gemeenteraad.

Halsema koos ervoor om niet in te grijpen, omdat "optreden kon leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking". Bovendien liep de betoging al op zijn einde. Ze kreeg veel kritiek, van zowel coalitie- als oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad.

De aanleiding voor de Black Lives Matter-betogingen in onder meer Amsterdam en Rotterdam was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed vorige week in Minneapolis tijdens zijn arrestatie.