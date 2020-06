Een bestuurder is woensdagavond met zijn auto een terras in het Limburgse Gennep opgereden. Zes mensen zijn daarbij gewond geraakt. De bestuurder is door de politie aangehouden.

Rond 22.00 uur kreeg de politie de melding dat een personenauto een terras aan de Zandstraat was opgereden. Vijf personen raakte daarbij licht gewond, één persoon is overgebracht naar het ziekenhuis en is volgens de krant De Gelderlander de eigenaresse van het café. Zij is buiten levensgevaar.

De hulpdiensten werden massaal ingezet, inclusief een politiehelikopter om de auto terug te vinden die na het voorval is doorgereden. Rond 23.15 werd de bestuurder aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek naar het incident. Volgens ooggetuigen zouden er meerdere mensen in de auto hebben gezeten.

Burgemeester Willibrord van Beek van Gennep zegt in een reactie enorm geschrokken te zijn en mee te leven met de gewonden. "Verschrikkelijk dat dit gebeurt net nu terrassen open zijn."