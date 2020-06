Nadat maandag bij het antiracismeprotest op de Dam in Amsterdam te veel mensen te dicht op elkaar stonden, wilde de organisatie van het protest in Rotterdam er alles aan doen om demonstranten wel op 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat plan slaagde niet. Kruisjes met stoepkrijt op de Erasmusbrug bleken uiteindelijk niet voldoende om de mensenmassa in bedwang te houden.

Even voor 16.30 uur oogt het nog overzichtelijk. Op het Willemsplein staan met stoepkrijt kruizen getekend en ook op de hele Erasmusbrug staan kruizen. Allemaal staan ze 1,5 meter uit elkaar, om demonstranten op die manier tijdens het antiracismeprotest voldoende uit elkaar te laten staan.

De mededelingen van de organisatie klinken over de hele brug en zijn helder: "Denk aan social distancing" en "we willen dit protest rustig laten verlopen".

Het is duidelijk: de organisatie van het #BlackLivesMatter-protest is er alles aan gelegen om een situatie als twee dagen eerder op de Dam in Amsterdam te voorkomen. Bij het protest in de hoofdstad waren vijfduizend mensen aanwezig en werd de anderhalvemeterregel niet in acht genomen.

44 'Onbeheersbare' drukte bij antiracismedemonstratie Rotterdam

Mensenmassa groeit tijdens protest

Om alle demonstranten voldoende plek te bieden had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aangeboden om niet op het Schouwburgplein, maar op de hele Erasmusbrug te staan. Als dat niet voldoende zou zijn, zou hij ook toestaan dat het protest als een soort lint helemaal tot aan de Willemsbrug zou doorgaan.

Terwijl om 17.00 uur het protest van start is gegaan en leuzen als "I can't breathe" en "Black Lives Matter" over de Maas schallen, wordt de mensenmassa groter.

Sommigen sluiten netjes aan op de Erasmusbrug, waarvan het trottoir tot over de helft van de lengte van de brug gevuld is met demonstranten. Maar een groot deel lijkt dichterbij het podium te willen staan en kiest een plekje op de afscheiding tussen de verschillende rijrichtingen van de brug.

Het Rotterdamse verkeer rijdt dan nog gewoon over de verbinding met Rotterdam-Zuid, maar als veel mensen de weg oversteken en zelfs steeds meer op de rijbaan gaan staan besluit de gemeente de Erasmusbrug af te sluiten voor verkeer.

Als de demonstranten ook op de rijbaan van de Erasmusbrug gaan staan wordt die afgesloten voor verkeer. (Foto: Pro Shots)

Situatie lijkt op pre-coronatijdperk

Kort daarna klinkt vanuit de organisatie van het protest opnieuw de oproep om echt voor voldoende onderlinge afstand te zorgen. Ook demonstranten spreken elkaar aan.

Veel effect heeft het niet. Vanaf de zuidelijke oever blijven mensen komen en ook uit de binnenstad houdt de stroom aan. Het is dat veel demonstranten mondkapjes dragen, maar verder waan je je even in het pre-coronatijdperk.

Om 17.45, de demonstratie is dan op de helft, waarschuwt de organisatie de deelnemers aan het protest voor de laatste keer. "Doe je armen wijd en zorg dat je niemand aan kan raken. We worden door de gemeente met een vergrootglas bekeken, dus houd je alsjeblieft aan de afstandsregels."

Op de Erasmusbrug, in de buurt van het podium, houden demonstranten onderling geen 1,5 meter afstand aan. (Foto: Job van der Plicht)

Rotterdamse driehoek grijpt in

Als het protest zich opmaakt voor een dansact op het podium is het voor de Rotterdamse driehoek genoeg. Die geeft door aan de organisatie dat de demonstratie niet verder door kan gaan. Ondertussen roept de politie vanuit een busje met een megafoon dat iedereen rustig naar huis moet gaan en daarbij onderling 1,5 meter afstand moet houden.

Waar tijdens het eerste deel van het protest alleen politie in normaal uniform te zien was - wat de wens van Aboutaleb was - is nu ineens ook de bereden politie en de Mobiele Eenheid (ME) gearriveerd. Ze hoeven nog niet in actie te komen.

Om iets over 18.00 uur wordt het protest ook daadwerkelijk afgesloten, een half uur voordat eigenlijk de bedoeling was. De oproep van de politie om de Erasmusbrug rustig te verlaten wordt met boe-geroep ontvangen.

Onrustig in Rotterdamse binnenstad

Als het er kort daarna iets verderop, bij metrostation Leuvehaven, op lijkt dat een demonstrant wordt aangehouden dreigt de sfeer om te slaan. Er wordt naar agenten geschreeuwd en blikjes en andere voorwerpen vliegen richting politiebusjes. De meegelopen organisatoren slagen erin de situatie te sussen.

Ook in de Rotterdamse binnenstad is het daarna op sommige plekken onrustig. Er lopen groepen jongeren door de stad en de ME is aanwezig. De jongeren gooien ruiten in en gooien hekken, terrasstoelen en fietsen om. Uiteindelijk houdt de politie twee mensen aan voor belediging en het gooien van vuurwerk.

De beledigingszaak is na onderzoek geseponeerd. De persoon die vuurwerk heeft gegooid, zit nog vast.