De ME heeft woensdagavond na het afblazen van het antiracismeprotest in Rotterdam charges uitgevoerd op het Schouwburgplein. Demonstranten volgden herhaaldelijk aanwijzingen van de politie niet op, aldus een woordvoerder. Het is erg onrustig in het centrum na het opbreken van de demonstratie.

Er is een ruit ingegooid op de Lijnbaan en op verschillende plekken hebben demonstranten met hekken en terrasstoelen gegooid.

De gemeente Rotterdam heeft het protest tegen racisme en politiegeweld bij de Erasmusbrug woensdagavond een half uur voor het einde van het protest beëindigd. Door de grote opkomst was het voor de demonstranten onmogelijk om onderling 1,5 meter afstand te houden.

De gemeente roept daarom alle demonstranten op om naar huis te gaan.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf toestemming voor een protest bij de Erasmusbrug in de stad tussen 17.00 uur en 18.30 uur. De demonstranten moesten hierbij wel rekening houden met de coronamaatregelen die gelden in het land, zoals het houden van voldoende afstand.

44 'Onbeheersbare' drukte bij antiracismedemonstratie Rotterdam

Het werd echter al snel druk bij het protest. Vooral aan het begin van de Erasmusbrug was het voor de demonstranten lastig om nog 1,5 meter afstand te houden. De organisatie riep al om dat het protest door de autoriteiten beëindigd zou worden als de betogers niet snel voldoende afstand zouden houden.

Even voor 18.00 uur riep de gemeente Rotterdam mensen via Twitter op om niet meer naar de demonstratie bij de Erasmusbrug te komen, omdat het te druk was. "Laten we samen 1,5 meter afstand houden", aldus de gemeente.

Kritiek op protest Amsterdam om niet-naleving van de anderhalvemeterregel

Eerder werden in Amsterdam, Den Haag en Groningen ook al protesten tegen racisme en politiegeweld georganiseerd. De protesten zijn bedoeld als steunbetuiging aan de Amerikaanse Black Lives Matter-protesten.

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, ontving maandag veel kritiek op haar optreden tijdens het protest. Op de betoging op de Dam kwamen zo'n vijfduizend mensen af en die hielden onderling geen 1,5 meter afstand.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.