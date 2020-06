Woensdag 3 juni: Honderden mensen zijn op de been in Rotterdam. © Pro Shots

Veel demonstranten steken een gebalde vuist in de lucht. Ook gaan bijna alle aanwezigen op een knie zitten, zoals eerder deze week in meerdere Amerikaanse steden door demonstranten werd gedaan ter ere van de slachtoffers van politiegeweld, alsmede door agenten om hun excuses daarvoor te maken. © Pro Shots