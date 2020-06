Getrainde zeehondenwachters gaan in het vervolg beslissen of een zeehond die in problemen is geraakt, moet worden opgevangen. Met het zogenoemde Zeehondenakkoord, dat woensdag door onder anderen minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), de kustprovincies en zeehondencentra werd ondertekend, moet de opvang van zeehonden worden geprofessionaliseerd.

De komende vier jaar stellen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kustprovincies 1,2 miljoen euro beschikbaar. Dit geld wordt besteed aan de opleiding van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie.

Het akkoord moet leiden tot een "eenduidige en zorgvuldige manier" van opvang van zeehonden in het Nederlands kustgebied, aldus de betrokken partijen. Zo wordt een gezamenlijke opleiding opgezet voor de training van de zeehondenwachters en komt er een handelingskader voor de opvang van zieke en verweesde dieren.

Het gaat goed met de zeehonden in Nederland, schrijft minister Schouten. "De populatie is gegroeid van zo'n vijfhonderd in 1980 naar vijftienduizend nu. Een succes waar we trots op mogen zijn en waar we op kunnen voortbouwen. Met het nieuwe akkoord krijgen zeehonden meer ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen", aldus Schouten.

Met het Zeehondenakkoord krijgen vrouwtjeszeehonden meer tijd om hun verloren pup terug te vinden en krijgen zieke dieren een grotere kans om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. De getrainde zeehondenwachters moeten dieren eerst minstens 24 uur observeren en ze daarna alleen opvangen in een zeehondencentrum als dat echt nodig is.

Het akkoord wordt na vier jaar geëvalueerd en loopt tot 1 januari 2028.