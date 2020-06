De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou de demonstratie op de Dam hebben verplaatst of over meerdere plekken hebben gespreid als ze had geweten dat er duizenden mensen op af zouden komen. Dat schrijft ze in een brief die dinsdagavond is verstuurd naar de gemeenteraad.

"Als de driehoek (burgemeester, politie en justitie) informatie had gehad waaruit zou blijken dat er meer mensen naar de demonstratie op de Dam zouden komen, had de driehoek vanzelfsprekend en zoals gebruikelijk maatregelen getroffen", zo is te lezen in de brief.

Maandagavond kwamen zo'n vijfduizend demonstranten naar de Dam om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Daarbij was het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Halsema koos ervoor om niet in te grijpen, omdat "optreden kon leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking". Ze kreeg veel kritiek, van zowel coalitie- als oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad.

De organisatie en politie hadden ingeschat dat er 250 tot 300 demonstranten naar de Dam zouden komen. "Achteraf constateren wij dat onze informatiepositie niet goed was. De driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter. Het plein liep onverwacht en snel vol met demonstranten, die daarmee bewust een gezondheidsrisico namen. Voor zichzelf en voor anderen. Wij betreuren dit ten zeerste", schrijft Halsema namens de driehoek.

Halsema moet zich woensdag in een door meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad aangevraagd spoeddebat verantwoorden voor haar handelen. Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie dreigden om een motie van wantrouwen tegen de burgemeester in te dienen.

Onrust tijdens protesten in VS

Bij het protest in Amsterdam waren uiteindelijk zo'n vijfduizend mensen aanwezig. De aanleiding daarvoor was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed vorige week in Minneapolis tijdens zijn arrestatie.

Ook in andere landen zijn veel demonstraties georganiseerd. In verschillende Amerikaanse steden werd het tijdens protesten onrustig. Er werden onder meer branden gesticht en winkels geplunderd.

