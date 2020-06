In het oosten wordt het vandaag maximaal 26 graden, de kust moet het doen met temperaturen die niet hoger komen dan 18 graden.

Vandaag is er een mix van zon en wolken. Het blijft meest droog, alleen in Limburg is kans op een bui, wellicht met onweer.

De wind neemt in de loop van de dag toe, komt dan uit het noordwesten en kan langs de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig zijn.

Vanaf donderdag breekt een wisselvallige en koele periode met veel bewolking en iedere dag kans op regen.

