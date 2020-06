Een paraglider is dinsdagavond neergestort en overleden in een maisveld net buiten de Gelderse plaats Didam, meldt de politie Gelderland.

Getuigen die het ongeluk zagen gebeuren, belden 112, maar toen hulpdiensten arriveerden was de piloot al overleden. Over de identiteit van de overleden persoon is niets bekendgemaakt.

De paraglider vloog in een buggy, die uitgerust was met een kleine motor met propeller. De bedoeling van paragliden, ook wel schermvliegen genoemd, is om zo lang mogelijk in de lucht te blijven hangen.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De dienst luchtvaart van de politie onderzoekt de toedracht van het incident.