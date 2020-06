Voor de tweede dag op een rij betuigen Nederlandse demonstranten hun steun aan de antiracismeprotesten die de Verenigde Staten al ruim een week in hun greep houden. Op het Malieveld in Den Haag was de sfeer dinsdag strijdvaardig en emotioneel.

Maandag demonstreerden al zo'n vijfduizend mensen in Amsterdam. Het protest kreeg veel kritiek, omdat de demonstranten onderling te weinig afstand hielden. Dinsdag kwamen in Groningen en Den Haag betogers bijeen.

Twee- tot drieduizend mensen zijn naar het Malieveld gekomen. Demonstranten houden ijverig afstand van elkaar en dragen mondkapjes. Op de zelfgemaakte borden staat: "I can't breathe", "No Justice, no peace" en "Black lives matter".

Het zijn dezelfde leuzen die al zeven dagen lang over Amerikaanse straten schallen. Demonstranten en agenten zijn daar verspreid over het land verwikkeld in een bittere confrontatie nadat opnieuw een zwarte Amerikaan als gevolg van politiegeweld om het leven is gekomen.

De beelden van zijn dood gingen de hele wereld over. In de video is te zien dat een politieagent acht minuten lang knielt op de nek van George Floyd, die daar later aan bezwijkt. Ook in Nederland klinkt verontwaardiging over zijn dood.

'Het deed pijn in m'n hart'

"Eindelijk begint de wereld wakker te worden", zegt de 22-jarige Camila uit Wijk aan Zee, terwijl het Malieveld langzaam volstroomt.

Ze kwam op haar vijfde uit Colombia naar Nederland en werd tot op de middelbare school gepest vanwege haar "dikke lippen, volle lichaam en ronde neus".

Het is de eerste keer dat ze protesteert. Toen ze de video van Floyd zag, had ze net haar verjaardag achter de rug. "Het deed pijn in m'n hart. Ik zie wat anderen meemaken en realiseer me: wat ik heb meegemaakt is niet eens het begin."

Voor Dena uit Scheveningen waren het de beelden van het politiegeweld in de VS die haar naar het Malieveld brachten. "Misschien is het de coronatijd, de constante informatiestroom die we binnenkrijgen. De video van Floyd heeft impact gehad. Al was ik er me altijd al van bewust."

"En hier hebben we het ook niet op orde", voegt de eveneens uit Scheveningen afkomstige Stefan eraan toe. Hij wijst op discriminatie bij de Belastingdienst en tijdens sollicitaties, etnische profilering door de politie en de discussie over Zwarte Piet.

Dena en Stefan uit Scheveningen. (Beeld: Michael Royall)

'George Floyd = Mitch Henriquez'

"George Floyd = Mitch Henriquez", staat op het bord van de 21-jarige Sheralyn uit Purmerend. "Net als Floyd kon ook hij niet ademen", zegt ze over Henriquez. De Arubaan overleed in 2015 na zijn arrestatie in Den Haag, waar hij door agenten in een nekklem gehouden werd.

De volledig in roze geklede Kevin zegt zelf vaak racistisch te zijn behandeld door de politie. "Het voelt heel sterk om hier te zijn. We staan hier voor mensenrechten, ondanks het virus. Tegen racisme, dat niet meer moet bestaan."

Sheralyn (in het blauw). (Beeld: Michael Royall)

Kritiek in de Tweede Kamer

Afgelopen dagen dreigde de pandemie de boodschap van de protesten te overschaduwen. Maandag stonden zo'n vijfduizend demonstranten bij een soortgelijke bijeenkomst op de Dam in Amsterdam.

De demonstranten hielden niet altijd onderling 1,5 meter afstand. Tweede Kamerleden uitten daarom felle kritiek. Sommigen vrezen dat de lockdown in Nederland daarmee wordt tenietgedaan, terwijl mensen hun geliefden in verzorgingshuizen niet konden bezoeken en begrafenissen via Zoom moesten bijwonen.

Demonstranten knielen op het Malieveld, terwijl de namen van zwarte mensen die door politiegeweld zijn omgekomen worden opgenoemd. (Beeld: Pro Shots)

'Het had anders moeten gaan'

De organisatie trof daarom extra maatregelen voor het Malieveld. Bij de toegangswegen delen leden van de organisatie mondkapjes uit om het "goede voorbeeld" te geven.

Mensen met gele hesjes en megafoons lopen tussen de betogers door. "Ik wil jullie eraan herinneren weer afstand te nemen", herhalen ze. Echt nodig lijkt het niet, want bij dit protest was er op de meeste plekken ruimte genoeg tussen de betogers.

"Het had anders moeten gaan gisteren", zegt Camila. "En ik voel ook de pijn van de mensen die niet naar een begrafenis konden. Het is ook echt een rare tijd."

Maar alle demonstranten in dit verhaal delen min of meer hetzelfde standpunt dat Camila verwoordt: "Dit punt moet nu eenmaal gemaakt worden."

Protest komt rustig ten einde

Binnen anderhalf uur is het protest, dat om 18.00 uur was begonnen, afgelopen. De organisatie vraagt iedereen te wachten met vertrekken totdat ze worden aangewezen. Zo wordt het niet te druk bij de paden rond het Malieveld.

Hier en daar zitten nog plukjes betogers op het gras na te praten. Ook het merendeel van het bescheiden aantal agenten is tegen 20.00 uur weg.