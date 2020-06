De handgranaat die begin dit jaar in Kerkdriel werd aangetroffen bij het appartementencomplex van de burgemeester, was vermoedelijk voor iemand anders bedoeld. Dit meldt de politie dinsdag bij de bekendmaking van de eerste arrestatie in het onderzoek.

De handgranaat werd in de nacht van 13 januari gevonden door een krantenbezorger. De bezorger schakelde de hulpdiensten in, waarna de ruime omgeving van het appartementencomplex werd ontruimd.

Burgemeester Henny van Kooten van de gemeente Maasdriel, waar Kerkdriel onder valt, sloot destijds niet uit dat het explosief als een waarschuwing voor hem was neergelegd. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de handgranaat vermoedelijk niet voor hem bedoeld was.

De politie heeft geen verdere informatie over het mogelijke doelwit naar buiten gebracht. Er wordt alleen gemeld dat iemand anders waarschijnlijk het doelwit was.

In het onderzoek naar de handgranaat is een twintigjarige man uit Utrecht aangehouden. Het is nog niet duidelijk of hij de granaat heeft neergelegd. De politie vermoedt dat meer personen bij deze zaak betrokken zijn.

"Het zou kunnen dat zij, net als de verdachte, uit de regio Utrecht komen", aldus de politie. "Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de verdachten via de A2 richting Utrecht zijn gevlucht."