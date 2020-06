Femke Halsema overweegt niet om af te treden na de kritiek die vanuit de gemeenteraad klonk vanwege haar optreden tijdens de #BlackLivesMatter-demonstratie van maandag. Dat zei de burgemeester van Amsterdam dinsdagavond in Utrecht voor het overleg binnen het Veiligheidsberaad begon.

"Volgens mij moet de oppositie eerst het feitenrelaas afwachten", zei ze. "Het is voor mij verbazingwekkend dat je al besluiten neemt voor iemand aan het woord is geweest."

Verschillende partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd, omdat die zich afvragen hoe het maandag kon gebeuren dat er duizenden mensen op de Dam stonden zonder onderling 1,5 meter afstand te houden.

Halsema zei maandagavond in de uitzending van Op1 dat de politie eerst enkele honderden en later maximaal duizend demonstranten verwachtte. Toen het toch drukker werd, greep ze naar eigen zeggen niet in omdat het recht om te demonstreren in de grondwet is vastgelegd.

64 Drukte door protest op de Dam in Amsterdam

Halsema wist voor ze naar protest ging van drukte

Zelf was Halsema ook even bij het protest aanwezig. Voordat ze naar de Dam ging, wist ze al dat het te druk was, zegt ze dinsdagavond. "Dat was de reden dat ik daar kwam kijken. Ik kwam iemand tegen die ik kende en ik heb even met de politie staan praten. Het was aan het einde van de demonstratie en toen liep het al leeg."

De Amsterdamse burgemeester heeft toen niet overwogen om de demonstranten vanaf het podium op te roepen om alsnog de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De organisator zou dat volgens haar doen en deed dat vervolgens ook.

"Het was vooral te druk aan het eind van de demonstratie. Toen heeft de driehoek besloten dat het beter was dat het snel ophield, dan dat het met geweld hard ontbonden moest worden", aldus Halsema. "Dan had het mogelijk langer geduurd."

Onrust tijdens protesten in VS

Bij het protest in Amsterdam waren uiteindelijk zo'n vijfduizend mensen aanwezig. Aanleiding was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed vorige week in Minneapolis tijdens zijn arrestatie.

Ook in andere landen zijn veel demonstraties georganiseerd. In verschillende Amerikaanse steden werd het tijdens protesten onrustig. Er werden onder meer branden gesticht en winkels geplunderd.