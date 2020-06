Een paar duizend betogers op het Malieveld in Den Haag en honderden demonstranten op de Grote Markt in Groningen hebben dinsdagavond vreedzaam geprotesteerd tegen racisme en geweld jegens zwarte mensen. Op beide locaties hielden de actievoerders zich - voor zover is na te gaan - aan de anderhalvemeterregel in verband met het coronavirus.



Volg de laatste ontwikkelingen over de protesten in ons liveblog.

De betogingen begonnen rond 18.00 uur en liepen rond 19.30 uur ten einde.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag verliep de betoging op het Malieveld "ordelijk, rustig en in een goede sfeer". Na de demonstratie verlieten deelnemers de locatie niet allemaal tegelijk, zoals ook was afgesproken met de gemeente. Betogers hielden zich op in kleine groepjes en hielden gepaste afstand, aldus de zegsvrouw.

De gemeente Groningen stond vooraf maximaal achthonderd betogers toe. Uiteindelijk waren er circa duizend mensen aanwezig, schrijft de Groninger Internet Courant. 800 van hen bevonden zich op de Grote Markt en een paar honderd mensen stond rondom het plein te kijken. Volgens de gemeente paste dat bij "de berekeningen die van tevoren waren gemaakt" en kijkt het "zeer tevreden" terug op een gemoedelijk protest.

Aanleiding voor de protesten was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis vorige week. Ook in andere Amerikaanse steden en in andere landen vinden antiracismedemonstraties plaats, die worden aangeduid met de hashtag #BlackLivesMatter.

Gemeenten maakten vooraf afspraken met demonstranten

Vooraf was afgesproken dat alle betogers onderling 1,5 meter afstand moesten houden. De beperking van maximaal dertig deelnemers geldt sinds 1 juni niet meer.

Aanvankelijk zou de demonstratie in Den Haag op de naastgelegen Koekamp plaatsvinden, maar daar zou volgens de gemeente de anderhalvemetermaatregel niet gehandhaafd kunnen worden. De locatie van de betoging werd daarom verplaatst naar het Malieveld.

De gemeente had borden geplaatst om mensen aan de coronamaatregelen te herinneren en liet een drone boven het Malieveld vliegen om in de gaten te houden of de demonstranten zich aan de regels hielden. Ook waren looproutes gemarkeerd en gold er eenrichtingsverkeer.

In Groningen toonden markeringen waar betogers mochten zitten om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Elke demonstrant moest een mondkapje dragen. Beide gemeenten hadden de verantwoordelijkheid voor de naleving van de coronamaatregelen bij de organisatoren van de protesten gelegd.

Kritiek na demonstratie in Amsterdam

Tijdens de antiracismedemonstratie van maandag op de Dam in Amsterdam hielden mensen zich vanwege de drukte niet aan de anderhalvemetermaatregel. Het kwam burgemeester Femke Halsema op veel kritiek te staan, omdat zij de betoging toch liet doorgaan.

Bij de demonstratie in Amsterdam waren ruim 5.000 mensen aanwezig, terwijl een aantal van 250 tot 300 betogers aangekondigd was.



Woensdag wordt ook in Rotterdam gedemonstreerd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet weten dat niet meer dan tachtig betogers zijn toegestaan op het Schouwburgplein. Actievoerders in Utrecht hebben een aanvraag voor een demonstratie op vrijdag ingediend.