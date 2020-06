Woensdag zijn er niet meer dan tachtig demonstranten toegestaan bij het aangekondigde protest tegen racisme op het Schouwburgplein in Rotterdam, zo zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdagochtend tegen Radio Rijnmond. Volgens hem kan de anderhalvemetermaatregel bij een groter aantal mensen niet gehanteerd worden.

Volgens de burgemeester heeft de organisatie aangekondigd met zo'n 150 mensen te komen. Op het Schouwburgplein is daar echter niet genoeg ruimte voor.

"We hopen in de loop van de dag in gesprek te gaan met de organisaties, waaronder Kick Out Zwarte Piet, over alternatieven. Er zijn genoeg parken en locaties in Rotterdam waar de anderhalvemetermaatregel wel te realiseren is", zegt de burgemeester.

Een demonstratie met meer dan tachtig mensen op het Schouwburgplein gaat de burgemeester dan ook niet toelaten. "We gaan heel erg opletten dat de anderhalve meter afstandregel wel gerespecteerd wordt. En ik doe een beroep op demonstranten om op creatieve manieren fysiek bij elkaar te komen en zo die afstand te houden", aldus Aboutaleb.

Demonstratie in Amsterdam veel drukker dan verwacht

Op de Dam in Amsterdam werd maandag ook een demonstratie tegen racisme gehouden. Hier kwamen meer demonstranten op af dan het aangekondigde aantal van 250 tot 300. Uiteindelijk zouden er zo'n vijfduizend mensen aanwezig zijn geweest.

Door de drukte konden mensen zich niet houden aan de anderhalvemetermaatregel. Burgemeester Femke Halsema kreeg veel kritiek omdat zij de demonstratie desondanks door liet gaan.