Debat raad Amsterdam: In half uur tijd liep aantal demonstranten flink op

Halsema legt aan de raad uit dat ze op 1 juni om 17.30 uur een toespraak hield in verband met de Keti Koti-herdenking, die in de ambtswoning was. Op dat moment waren er duizend mensen op de Dam. Een half uur later opende ze haar telefoon weer en zag ze dat tien minuten eerder de korpschef van de politie haar had bericht dat het aantal deelnemers aan het protest op de Dam was opgelopen tot vijfduizend. Als het nodig was geweest was ze gebeld en uit de herdenking gehaald, maar dat is niet gebeurd. Ze kreeg een berichtje van de politiechef.



Halsema heeft daarop de politiechef direct om 18.00 uur gebeld, waarna ze samen tot de conclusie kwamen om de al ingezette deëscalerende lijn voort te zetten. Halsema is daarna direct naar de Dam gegaan, waar ze 18.15 uur aankwam. Toen liep volgens de burgemeester de Dam alweer wat leeg.