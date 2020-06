Halsema: 'Verklaringen ontoereikend, daarom onderzoek nodig'

Het spoeddebat in Amsterdam is weer hervat. Burgemeester Halsema neemt weer het woord. "We hebben met vele gesprekspartners naar oorzaken gezocht, zodat we dat in de toekomst kunnen voorkomen", aldus Halsema. Ook de organisatie van het protest is volgens haar ook overvallen door de grote opkomst.



"We hebben niet gezien dat de emotie is overgeslagen van traditionele activisten naar zelfbewuste jongeren. Die communiceren voornamelijk via Snapchat en Instagram en daar heeft de politie slecht toegang tot. Bovendien was het de eerste dag waarop de stad zich weer heropende", doelt Halsema op onder meer de heropening van de horeca. "Dat zorgde voor veel mensen in het centrum en met laatste in het laatste kwartier voor aanvang van de demonstratie heeft dat voor een toeloop gezorgd. Toch zijn deze verklaringen ontoereikend."



Halsema stelt dat daarom dat verder onderzoek moet plaatsvinden om te concluderen hoe zo'n inschattingsfout in de toekomst is te voorkomen.