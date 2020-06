Dinsdag wordt een zonnige, zomers warme dag met in het zuidoosten temperaturen die oplopen tot 29 graden.

Ook op de stranden wordt het zomers warm, zelfs op de Wadden kan het 22 graden worden.

De wind is in de ochtend en begin van de middag zwak maar draait in de loop van de middag naar het westen en neemt toe tot matig waardoor het aan zee iets koeler kan worden.

Woensdag gaat de zon vaker schuil achter wolken. Daarnaast kan 's middags en 's avonds vooral in het oosten een enkele (onweers)bui vallen.

Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en ronduit koel met overdag slechts 16 graden als maximum.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.