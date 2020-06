Duizenden mensen hebben zich maandag op de Dam in Amsterdam verzameld om te protesteren tegen politiegeweld in de Verenigde Staten en Europa. Het protest volgt naar aanleiding van de dood van een zwarte Amerikaan, George Floyd, vorige week in de stad Minneapolis.

Meerdere Nederlandse antiracismeorganisaties kondigden zondag een protest aan, nadat meerdere andere Europese steden dat eerder ook deden. Zondag gingen in onder meer Londen veel mensen de straat op.

Demonstranten protesteren onder meer met borden waarop teksten zoals 'Black Lives Matter' staan. Onder meer de Nederlandse tak van deze beweging en de organisatie Kick Out Zwarte Piet hebben mensen opgeroepen deel te nemen aan de demonstratie. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bevestigt tegenover NU.nl-regiopartner AT5 dat er ongeveer vijfduizend mensen aanwezig zijn op de Dam.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam is de sfeer goed. "Er zijn duidelijke afspraken met de organisatoren gemaakt." De politie hoefde nergens in te grijpen.

Vooraf werd iedereen opgeroepen om een mondkapje of gezichtsbescherming te dragen en 1,5 meter afstand te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanwege de grote drukte lijkt dit echter niet mogelijk. De woordvoerder zegt tegen NU.nl dat de verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter afstand bij demonstranten ligt, een maximum aantal demonstranten is er niet meer sinds de nieuwe noodverordening.

47 Afstand houden onmogelijk bij massale protestbijeenkomst Amsterdam

Ook protesten in de VS

In de Verenigde Staten wordt al zes nachten geprotesteerd tegen politiegeweld. De protesten begonnen vorige week in Minneapolis , nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven is gekomen.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een klein vergrijp, waarna een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Hij overleed kort daarna.

"Dit doet denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem. Zoals Mitch Henriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den Haag. De gewelddadige arrestatie van Jerry Afriye in Gouda 2014 tijdens de intocht, waar hij schreeuwde om adem", zegt Kick Out Zwarte Piet in een persbericht. "De organisatoren veroordelen dat de rechten van zwarte mensen structureel worden geschonden en vinden het daarom belangrijk om in actie te komen."

Antiracismeorganisaties kondigden maandag aan ook te zullen demonstreren in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dinsdag zal er geprotesteerd worden op de Grote Markt in Groningen, woensdag op het Schouwburgplein in Rotterdam en op een nog nader te bepalen locatie in Den Haag.