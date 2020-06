De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag het verzoek van de verdediging tot uitstel van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Richard R. toegewezen. De advocaat van 'Rico de Chileen' zegt te weinig tijd te hebben gehad om een goede verdediging te kunnen voeren.

De 46-jarige R., die bekendstaat onder zijn bijnaam 'Rico de Chileen', wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie met als oogmerk drugshandel en het plegen van moorden.

Van Kleef betoogde dinsdag dat er geen sprake van eerlijke procesvoering kan zijn, omdat hij onvoldoende tijd heeft gekregen om stukken te bestuderen en dat bepaalde getuigen nog steeds niet zijn gehoord, terwijl zij wel willen verklaren.

Daarnaast zou de advocaat nauwelijks in staat zijn geweest om het grootste gedeelte van het bewijs, dat uit communicatie tussen PGP-telefoons (Pretty Good Privacy-telefoons) bestaat, fatsoenlijk te kunnen doornemen.

Advocaat sprak al eerder zijn zorgen uit

De rechtbank moest erkennen dat Van Kleef al eerder zijn zorgen over tijdnood had geuit en dat uitstel gezien de omstandigheden de enige optie is. De rechtbank onderschrijft dat er onlangs nieuwe stukken zijn toegevoegd en dat de verdediging meer tijd moet krijgen om die te bestuderen.

Van Kleef wil ook graag beschikken over delen van het Marengo-dossier, het proces waarin Ridouan T. terechtstaat. Hij moet dit verzoek nog wel beter onderbouwen.

Teleurstelling voor het Openbaar Ministerie (OM)

De uitspraak is een teleurstelling voor het Openbaar Ministerie (OM). Justitie zou Van Kleef al eerder hebben laten weten dat het aan zijn eigen prioritering heeft gelegen dat hij in tijdnood is gekomen. "Er is op de man gespeeld en het respect is zoek", was de Van Kleefs reactie hierop.

Het OM herhaalde dinsdag op zitting dat de advocaat van R. "ruimhartig" in de gelegenheid is gesteld om al het belastende materiaal tegen zijn cliënt door te nemen.