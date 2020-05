De week begint met een zonnige en zomerse Tweede Pinksterdag, met temperaturen die kunnen oplopen tot 27 graden. De eerste helft van de week blijft het zomers, maar later in de week is er kans op regen en koelt het wat af.

Dinsdag en woensdag blijft het warm en droog, met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Dat is erg warm voor de eerste week van juni, normaal ligt de gemiddelde temperatuur rond de 19 graden, aldus Weerplaza.

De weersomstandigheden van de eerst helft van de week zijn zeer ongunstig voor mensen met hooikoorts. De wind waait vanaf het vasteland en de grassen bloeien, waardoor er een hoge concentratie pollen in de lucht komt.

Gelukkig voor hooikoortspatiënten wordt de kans op een bui vanaf woensdag weer wat groter, zodat de lucht schoongewassen kan worden van de pollen. Ook waait de wind vanaf donderdag vanaf zee.

Wat regen, maar niet genoeg tegen droogte

Vanwege de wind vanaf zee dalen vanaf donderdag de temperaturen ook weer naar tussen de 16 en 20 graden.

Weerplaza verwacht dat de hoeveelheid regen die aan het einde van de week zal vallen gering is en niet genoeg is om de droogte van de afgelopen weken op te heffen.

"Ook hebben de buien waarschijnlijk een lokaal karakter en zullen er mensen zijn die zich afvragen waar de buien blijven. Raadpleeg daarvoor altijd de regenradar", aldus weervrouw Diana Woei van Weerplaza.