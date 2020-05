Waterbedrijf Vitens roept op om ook de komende dagen voorzichtig te zijn met het gebruik van drinkwater. Zaterdag werd de waterdruk van huishoudens in Overijssel en Gelderland verlaagd, omdat er ontzettend veel water werd gebruikt.

Vitens zag zaterdag dat er op sommige plekken liefst 70 procent meer afname van water was dan gemiddeld. Door de warmte en de droogte werd er veel gesproeid en ook werden veel opzetzwembaden gevuld. In die baden kan zo'n 2.400 liter water.

De hoeveelheid opgeslagen drinkwater kwam daardoor onder druk te staan, waardoor de waterdruk werd verlaagd. Er kwam daardoor minder water uit de kraan bij een aantal huishoudens.

Een woordvoerder van Vitens zegt tegen NU.nl te verwachten dat het zondag niet zo'n vaart zal lopen omdat het iets minder warm is, maar zich wel zorgen te maken over maandag. "We zitten in een situatie met buitengewone omstandigheden, dus het verlagen van de waterdruk zit wel in ons arsenaal. Al doen we dat het liefst niet."

Hoewel de opslag van drinkwater in de nacht van zaterdag op zondag weer is aangevuld, roept Vitens op om zondag niet te sproeien en ook geen opzetzwembaden te vullen. Volgens het bedrijf zijn dat de twee "grootste slurpers".

Te veel gebruik kan leiden tot verbod

Mocht de buffer van Vitens de komende dagen wederom onder druk komen te staan, dan kunnen onder meer de veiligheidsregio, de burgemeester of zelfs de minister uiteindelijk besluiten om restricties op te leggen.

"Er kan zelfs tot een verbod worden besloten. De veiligheidsregio kan dat verbod ook handhaven. Mochten er restricties gelden in bepaalde gebieden, dan krijgen de klanten daar een email over." Vitens kan zelf geen restricties opleggen.

Het bedrijf voorziet 5,7 miljoen Nederlanders van drinkwater en is actief in de provincies Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht.