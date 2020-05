Twee horecagelegenheden in het centrum van het Drentse Hoogeveen zijn in de nacht van zaterdag op zondag verwoest na een zeer grote brand. Dat meldt RTV Drenthe zondag.

De brand ontstond in grillroom La Bomba in de hoofdstraat. Even later sloegen de vlammen over naar het naastgelegen pand, een café.

De veiligheidsregio meldt dat de brand onder controle is en dat het vuur zich niet meer verder zal uitbreiden. De brandweer is echter nog steeds bezig met bluswerkzaamheden. "We zijn aan het momenteel aan het afschalen en verwijderen de gevels van de gebouwen", aldus een woordvoerder.

Vanwege de rookontwikkeling is er in de vroege ochtend een NL-Alert uitgestuurd. De veiligheidsregio vraagt mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend.