Advocaat Khalid Kasem ontkent het lekken van informatie van een politieonderzoek en vraagt de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen, zo laat zijn advocaat zaterdag weten aan de NOS.

Vrijdag meldden bronnen aan het AD dat het Openbaar Ministerie (OM) de 42-jarige advocaat zou verdenken van het lekken van informatie van een politierapport naar de crimineel Ridouan T.

"Kasem ontkent ten stelligste dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van de beperkingen", zegt diens advocaat Lian Mannheims. "Hij heeft daarom zelf de deken om een onderzoek gevraagd, zodat hij zijn onschuld duidelijk kan maken."

De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, die namens de Nederlandse Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur, zal de zaak onderzoeken. Hij zal na het weekend contact opnemen met het OM en aan de hand daarvan beslissen of er een onderzoek komt of niet.

Kasem ontkent doorspelen informatie wapenvondst

Volgens het AD zou Kasem vijf jaar geleden informatie over een politieonderzoek hebben doorgespeeld naar Ridouan T. over de vondst van wapens in Nieuwegein. Daar werden in opslagboxen kisten vol kalasjnikovs, handgranaten en munitie gevonden. Acht mannen werden opgepakt, waaronder bondgenoten van T. .

Kasem was destijds actief als advocaat bij dat politieonderzoek, maar ontkende vrijdag stellig informatie uit het dossier door te hebben gespeeld.

Zaterdag werd ook bekend dat Kasem in beeld was bij de publieke omroep om een talkshow te presenteren. Vanwege de recente beschuldigingen heeft hij echter besloten zich terug te trekken als kandidaat.