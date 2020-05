Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zullen woensdag opnieuw geen boetes uitschrijven uit protest tegen het geweld waarmee ze te maken hebben. Dat meldt AT5 zaterdag.

De boa's voeren actie omdat ze vinden dat ze moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen als een wapenstok en pepperspray. Naar aanleiding van enkele incidenten, waarbij er geweld werd gebruikt tegen boa's die handhaafden op de coronamaatregelen, nam de onvrede onder de handhavers toe.

Dinsdag resulteerde dat in protesten in acht steden in het land, waaronder Amsterdam en Den Haag. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) had die dag ervoor laten weten niet in te gaan op de eis van boa's om hen te voorzien van een wapenstok en pepperspray.

"Wij lopen een reëel risico op agressie en geweld", schrijven de Nederlandse BOA Bond en de vakbond BOA ACP in een persbericht. "Ook al zou de back-up er razend snel zijn, in een paar minuten kunnen wij rake klappen oplopen. Helaas laten meerdere recente gebeurtenissen dat zien."

Op 4 juni hebben de boa-bonden een gesprek met minister Grapperhaus.