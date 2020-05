Tientallen demonstranten die zaterdagmiddag tegen de lockdown protesteerden in Den Haag zijn aangehouden vanwege het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM), zo meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Volgens de woordvoerder loopt het aantal arrestaties, die tussen de Koekamp en Den Haag Centraal werden verricht, tot nu toe vermoedelijk op tot dertig. Later op de dag zal de politie het precieze aantal aanhoudingen bekend maken.

Eerder werden er op de Koekamp al twee mensen aangehouden. Eén van hen had een agent beledigd.

Of er boetes zijn uitgedeeld omdat mensen zich niet aan de anderhalvemetermaatregel hielden, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Volgens hem is de situatie bij de Koekamp in elk geval "onder controle".

Tientallen demonstranten voeren zaterdagmiddag actie bij de Koekamp in Den Haag. Volgens oproepen die op Facebook circuleren, is de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen het huidige beleid van het kabinet in de coronacrisis.

Het is onduidelijk wie de initiatiefnemer van de demonstratie is. Op het pamflet dat op internet circuleert, is te lezen dat het doel een "vreemdzame" demonstratie is. Op de spandoeken en borden die de demonstranten met zich meedragen staan onder meer teksten als 'Rot op Rutte3' en 'Stop de 1,5 meter waanzin'.

Van tevoren werd bekend dat er maximaal dertig demonstranten toegestaan zijn op de Koekamp. De demonstranten hielden zich echter niet aan deze regel. Daarom heeft de politie een aantal personen richting station Den Haag Centraal geleid.

