In een bedrijfspand aan de Diamantweg in de Noord-Brabantse plaats Hapert woedt sinds vrijdagmiddag een zeer grote brand, meldt de brandweer. Er is niemand gewond geraakt.

Hulpdiensten proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden in de buurt. Daarbij worden onder meer voertuigen van Defensie ingezet.

De brand brak aan het begin van de middag tijdens werkzaamheden aan het dak uit. Rond 16.15 uur meldde de brandweer dat het pand gecontroleerd wordt uitgebrand. Alles is erop gericht om te voorkomen dat de brand zich verspreidt. Het pand zelf is niet meer te redden.

Inmiddels is het pand bijna volledig uitgebrand. Volgens de brandweer is er geen sprake van ontploffingsgevaar.

48 Hoogwerker brandt volledig uit door zeer grote brand Hapert

NL-Alert in regio verspreid

Bij de brand komt veel rook vrij. Er is een NL-Alert naar omwonenden verstuurd. Zij worden vanwege de rookontwikkeling geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De brandweer verwacht dat de overlast de komende uren nog zal aanhouden.

De brandweer is met meerdere voertuigen en bluseenheden ter plaatse. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.